Экс-начальство "Национального института стандартов" Армении возместило ущерб в $136 тыс.

Бывшее руководство "Национального института стандартов" Армении восстановило нанесенный государству ущерб в 53 млн драмов (136 тыс. долларов).

Бывшее руководство "Национального института стандартов" Армении восстановило нанесенный государству ущерб в 53 млн драмов (136 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.

Следствие выяснило, что в период с 2010 по 2018 годах граждане, сменявшие друг друга на руководящих должностях в институте, в сговоре с группой лиц, оформили 28 человек на различных должностях.

Последние не приходили на работу и не выполняли возложенные на них обязанности. Несмотря на это руководство представляло фальшивые документы, необходимые для перечисления зарплаты. В результате из бюджета было присвоено более 53,4 млн драмов.

Нанесенный ущерб в ходе следствия был восстановлен. Уголовное преследование инициировано в отношении двух лиц, следствие продолжается.