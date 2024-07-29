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Экс-начальство "Национального института стандартов" Армении возместило ущерб в $136 тыс.

Экс-начальство "Национального института стандартов" Армении возместило ущерб в $136 тыс. Бывшее руководство "Национального института стандартов" Армении восстановило нанесенный государству ущерб в 53 млн драмов (136 тыс. долларов).
В регионе
29 июля 2024 г. 17:40
Экс-начальство Национального института стандартов Армении возместило ущерб в $136 тыс.

Бывшее руководство "Национального института стандартов" Армении восстановило нанесенный государству ущерб в 53 млн драмов (136 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.

Следствие выяснило, что в период с 2010 по 2018 годах граждане, сменявшие друг друга на руководящих должностях в институте, в сговоре с группой лиц, оформили 28 человек на различных должностях.

Последние не приходили на работу и не выполняли возложенные на них обязанности. Несмотря на это руководство представляло фальшивые документы, необходимые для перечисления зарплаты. В результате из бюджета было присвоено более 53,4 млн драмов.

Нанесенный ущерб в ходе следствия был восстановлен. Уголовное преследование инициировано в отношении двух лиц, следствие продолжается.

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