Экс-начальник Военной полиции Гюмри обвиняется в получении взятки в 22 млн драмов

Бывшему начальнику Гюмрийского отделения Военной полиции Минобороны Армении предъявлено обвинение.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", обвинение выдвинуто против М.Мурадяна при сопоставлении достаточных доказательств, полученных в рамках уголовного дела, расследуемого в управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления СК.

Было установлено, что М.Мурадян в октябре 2014 года узнав от своего знакомого, гражданина России Э.Мартиросова о том, что его сын – В.Мартиросов, находившийся в объявленном правоохранительными органами России международном розыске, прибыл в Армению во избежание наказания, с целью совершения в его пользу незаконных действий и проявления незаконного бездействия, потребовал и получил взятку в особо крупных размерах на сумму в 22 149 188 драмов (около 46,3 тыс. долларов). Он "организовал" сыну В.Мартиросяна паспорт гражданина Армении и военный билет, также предоставив ему для жилья одну из комнат во вспомогательном строении рядом с особняком.

В отношении М.Мурадяна в качестве меры пресечения избран арест.