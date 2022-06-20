Экс-начальник Радиотехнических войск ВКС РФ приговорен к пяти годам

Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Андрею Кобану за взяточничеств.

Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Андрею Кобану за взяточничеств.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

По приговору Кобан лишен звания генерал-майора запаса. Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

При этом суд не стал назначать Кобану штраф в качестве дополнительного наказания, однако подверг конфискации его имущество на сумму взятки - 11 916 240 руб.

До вступления приговора в законную силу находившийся под домашним арестом Кобан был взял под стражу.

Процесс в отношении офицера прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кобан признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Радиотехнические войска - род войск ВКС. Они несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.