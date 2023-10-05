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Экс-начальник главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в отмывании денег

Экс-начальник главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в отмывании денег Бывший начальник главного управления госохраны полиции Армении В.М. обвиняется в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах.
В регионе
5 октября 2023 г. 10:43
Экс-начальник главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в отмывании денег

Бывший начальник главного управления госохраны полиции Армении В.М. обвиняется в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По материалам дела, В.М. в 2015 году поручил главе управления госохраны Армавира Х.А. присвоить госсредства и ежемесячно передавать ему тысячу долларов.

Генпрокуратура также сообщает, что В.М., занимая разные должности в 1992-2018 годах, заработал около 821 128 рублей и 39 млн драмов, однако за тот же период приобрел недвижимое и движимое имущество, оформлял вклады, осуществлял переводы, которые существенно превышали его законные доходы.

По материалам дела, он незаконным путем присвоил 1,4 млрд драмов (3,5 млн долларов).

Отметим, что в указанный период должность начальника главного управления госохраны полиции занимал Вардан Минасян.

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