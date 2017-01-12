Экс-начальника охраны Эрдогана задержали за связи с организацией Гюлена

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Полиция Антальи задержала бывшего начальника охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обвинениями в участии в террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Turk, экс-начальник охраны Эрдогана Максут Карал был уже задержан в декабре прошлого года в рамках полицейской операции, связанной с незаконной добычей золота, но затем его отпустили на свободу.

В среду же Карал был задержан полицией в связи с предъявленными ему обвинениями в участии в террористической организации Фетхуллаха Гюлена и организованной преступности. Сообщается, что Карал с октября прошлого года находится на пенсии.