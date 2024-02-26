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Экс-министра национальной экономики Казахстана будут судить за убийство жены

Экс-министра национальной экономики Казахстана будут судить за убийство жены Уголовное дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева поступило в суд. Он подозревается в убийстве супруги Салтанат Нукеновой.
В регионе
26 февраля 2024 г. 11:36
Экс-министра национальной экономики Казахстана будут судить за убийство жены

Уголовное дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева поступило в суд. Он подозревается в убийстве супруги Салтанат Нукеновой.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Бишимбаев обвиняется по двум статьям: по пункту 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок); по пункту 1 части 2 статьи 110 УК - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).

Кроме него, в преступлении обвиняется и Бакытжан Байжанов - двоюродный брат экс-министра.

"26 февраля 2024 года в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны поступило уголовное дело в отношении подозреваемых Бишимбаева К. и Байжанова Б.", - говорится в сообщении суда Астаны.

Байжанов обвиняется по статье 432 Уголовного кодекса (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 (недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Не позднее пяти суток судья разрешит вопрос о принятии дела к производству в суде.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бишимбаев избил супругу Салтанат Нукенову в ресторане, и она скончалась до приезда скорой помощи.

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