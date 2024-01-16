Экс-министра нацэкономики Казахстана обвинили в убийстве жены

Экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву предъявлено обвинение по двум статьям УК страны (истязание и убийство с особой жестокостью).

Экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву предъявлено обвинение по двум статьям УК страны (истязание и убийство с особой жестокостью).

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны. Бывшего чиновника задержали после смерти его жены.

"Департаментом полиции города Астаны в отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева окончено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса - част 2 статьи 110 (истязание) и части 2 статьи 99 (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в ведомстве. В отношении брата экс-министра завершено расследование по статьям об укрывательстве и недонесение о преступлении.

В ноябре прошлого года в одном из ресторанов в Астане произошла драка, в результате чего от полученных телесных повреждений скончалась 31-летняя женщина. Позднее выяснилось, что это жена Бишимбаева - Салтанат Нукенова. На теле погибшей нашли гематомы. Ее близкие утверждали, что муж избивал ее несколько часов. По словам брата Нукеновой, родственник Куандыка Бишимбаева вызвал скорую помощь только после того, как убедился, что женщина умерла.

Бишимбаев был министром нацэкономики с мая по декабрь 2016 года. В 2018 году суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение бюджетных средств. Ему также запретили занимать руководящие должности, а его имущество конфисковали.