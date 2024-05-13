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Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам тюрьмы

Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам тюрьмы Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.
В регионе
13 мая 2024 г. 16:27
Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам тюрьмы

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Бишимбаев признан виновным по двум статьям УК Казахстана: убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок); причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).

Он был задержан 9 ноября 2023 года вместе с родственником и директором ресторана, где произошло убийство.

Его двоюродного брата, директора "Гастро-центра" Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda keçmiş nazir 24 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib
Версия на английском языке Kazakh former economy minister sentenced to 24 years in prison

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