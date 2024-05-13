Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам тюрьмы

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Бишимбаев признан виновным по двум статьям УК Казахстана: убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок); причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).

Он был задержан 9 ноября 2023 года вместе с родственником и директором ресторана, где произошло убийство.

Его двоюродного брата, директора "Гастро-центра" Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.