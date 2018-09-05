Экс-министра диаспоры Армении призовут к ответственности

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Экс-министра диаспоры Армении Грануш Акопян призовут к ответственности правоохранительные органы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян.

Он отметил, что проверки выявили нарушения на 100 млн драмов (206.7 тыс. долларов США), которые директор структуры готов компенсировать в госбюджет.

"В числе нарушений структуры можно отметить выплаты одной из телекомпаний средств в размере 75 млн драмов на съемки фильма, которые однако были осуществлены Общественным телевидением Армении за счет собственных ресурсов", - сказал Санасарян.

Он подчеркнул, что фактически из госбюджета были дважды перечислены средства на съемки фильма, которые осуществила только одна организация.

"Я считаю, что в данном контексте бывший министр диаспоры Армении должна ответить перед правоохранительными органами за совершенные нарушения", - сказал Санасарян.