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Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

​Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Госпогранслужбе страны.

"Богатыреву выявили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", - цитирует сообщение ведомства издание "Украинская правда".

Экс-министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в частности при закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, она находилась за пределами Украины почти пять лет.

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