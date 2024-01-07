Экс-министр окружающей среды Турции выдвинут кандидатом в мэры Стамбула

Экс-министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум выдвинут кандидатом в мэры Стамбула от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Экс-министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум выдвинут кандидатом в мэры Стамбула от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии представления кандидатов от ПСР.

"Кандидат в мэры Стамбула - Мурат Курум", - сказал Эрдоган.

Муниципальные выборы в Турции пройдут 31 марта 2024 года. В целом турецкий лидер обнародовал имена кандидатов в мэры 11 городов и глав 15 муниципалитетов страны.

47-летний Курум возглавлял Минэкологии Турции в 2018-2023 гг. В мае прошлого года был избран депутатом парламента, возглавляет комиссию по вопросам экологии.

Кандидата в мэры Анкары Эрдоган намерен объявить 15 января.

Действующие мэры Стамбула и Анкары от оппозиции Экрем Имамоглу и Мансур Яваш на мартовских выборах будут баллотироваться повторно.