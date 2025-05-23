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Экс-министр обороны: Около 90% купленного Арменией западного вооружения не подлежит применению

Экс-министр обороны: Около 90% купленного Арменией западного вооружения не подлежит применению Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам.
В регионе
23 мая 2025 г. 20:19
Экс-министр обороны: Около 90% купленного Арменией западного вооружения не подлежит применению

Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян.

"По моей информации, все что они (власти Армении) купили, не хочу называть страны, чтобы не обидеть их, но около 90% не подлежит применению по разным причинам. Некоторые не подлежат применению по техническим причинам. Купили артиллерийские пушки, а снарядов к ним нет, потому что там стандарты другие", — отметил он.

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Версия на английском языке Former defense minister: About 90% of Western weapons purchased by Armenia are inoperable
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri: Aldığımız Qərb silahlarının təxminən 90 %-i istifadəyə yararlı deyil

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