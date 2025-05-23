Экс-министр обороны: Около 90% купленного Арменией западного вооружения не подлежит применению

Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам.

Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян.

"По моей информации, все что они (власти Армении) купили, не хочу называть страны, чтобы не обидеть их, но около 90% не подлежит применению по разным причинам. Некоторые не подлежат применению по техническим причинам. Купили артиллерийские пушки, а снарядов к ним нет, потому что там стандарты другие", — отметил он.