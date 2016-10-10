Экс-министр обороны Грузии решил уйти из политики

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Лидер оппозиционной партии "Свободные демократы" Ираклий Аласания принял решение временно уйти из политики.

Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Грузия, бывший министр обороны отказывается участвовать во втором туре парламентских выборов в Гори, где он баллотировался в качестве мажоритарного кандидата в депутаты.

"Где бы я ни был, я останусь солдатом Грузии. Я буду включен как в международные, так и в местные процессы таким образом, что буду стоять рядом с государством, с народом. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Партия продолжит активную работу, чтобы в обновленном и в лучшем составе встретить выборы в органы местного самоуправления", - сказал Аласания.

Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, по итогам первого тура голосования Аласания получил в Гори 19,38% голосов избирателей.