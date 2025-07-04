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Экс-министр обороны Грузии приговорен к восьми месяцам тюрьмы

Экс-министр обороны Грузии приговорен к восьми месяцам тюрьмы Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии, которая расследует преступления власти времен президентства Михаила Саакашвили.
В регионе
4 июля 2025 г. 15:51
Экс-министр обороны Грузии приговорен к восьми месяцам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии, которая расследует преступления власти времен президентства Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Окруашвили отправили в заключение 14 мая после неуплаты залога в размере 20 тыс. лари. Он стал уже восьмым по счету оппозиционером, получившим срок из-за неявки на заседание комиссии. По 7-8 месяцев тюрьмы также получили Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Бадри Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Георгий Вашадзе и Гиви Таргамадзе.

Парламентская комиссия была создана в феврале 2025 года.

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