Экс-министр обороны Грузии приговорен к восьми месяцам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии, которая расследует преступления власти времен президентства Михаила Саакашвили.

Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии, которая расследует преступления власти времен президентства Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Окруашвили отправили в заключение 14 мая после неуплаты залога в размере 20 тыс. лари. Он стал уже восьмым по счету оппозиционером, получившим срок из-за неявки на заседание комиссии. По 7-8 месяцев тюрьмы также получили Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Бадри Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Георгий Вашадзе и Гиви Таргамадзе.

Парламентская комиссия была создана в феврале 2025 года.