Экс-министр обороны Армении выйдет на свободу под залог

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выйдет под залог в 15 млн драмов (37,5 тыс. долларов).

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выйдет под залог в 15 млн драмов (37,5 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил адвокат обвиняемого Альберт Бенглян.

Отмечается, что Тоноян находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Кентрон" по обвинению в злоупотреблениях полномочиями при поставке непригодных боеприпасов.

Он находится под арестом с сентября 2021 года. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян и другие чиновники.

Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн долларов.