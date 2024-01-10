Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, обвиняемый в закупке непригодных авиаракет и присвоении госсредств, останется под арестом.

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, обвиняемый в закупке непригодных авиаракет и присвоении госсредств, останется под арестом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил адвокат Андраник Манукян.

Антикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Далмазяна отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении Тонояна.

Напомним, экс-министр обороны обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Он находится под арестом с сентября 2021 года. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян.

Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн долларов. Они свою вину не признают.