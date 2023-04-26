Экс-министр иностранных дел Турции назначен координатором ООН по Афганистану

Экс-министр иностранных дел Турции назначен координатором по Афганистану

Постоянный представитель Турции при ООН, бывший министр иностранных дел страны Фиридун Синирлиоглу назначен координатором Специальной миссии по оценке Афганистана.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Синирлиоглу было поручено самостоятельно изучить текущее давление и проблемы, стоящие перед Афганистаном, и дать рекомендации.

Следует отметить, что Фиридун Синирлиоглу был министром иностранных дел Турции в 2015 году.