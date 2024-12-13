Экс-министр Грузии: Американские организации спонсируют радикализацию грузинской молодежи

Экс-министр по делам беженцев Грузии Созар Субари раскритиковал организации USAID и NED, которые финансируются из государственного бюджета США.

Экс-министр по делам беженцев Грузии Созар Субари раскритиковал организации USAID и NED, которые финансируются из государственного бюджета США.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Экс-министр подчеркнул, что эти организации выдают гранты, благодаря которым "грузинскую молодежь учат, как совершить государственный переворот, как использовать оружие, как делегитимизировать правоохранительные органы и власть".

Субари также отметил, что организация USAID постоянно вмешивается в дела суверенных государств.

"USAID потратил полмиллиона долларов в Непале на распространение идей атеизма и финансирование антирелигиозных мероприятий. Возникает вопрос, почему правительство США должно финансировать проповедь атеизма в Непале? Какое им дело? Однако мы видим, что на протяжении многих лет похожая политика проводится с помощью американских грантов и в Грузии ", - сказал экс-министр.

Говоря о взаимоотношениях Грузии с новой администрацией США, Созар Субари подчеркнул, что у них есть перспективы взаимопонимания: "Наши видения полностью совпадают по многим вопросам. Например, когда мы приняли закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, нам жестко заявили, что в том случае, если мы его не отменим, двери Евросоюза для нас закроются навсегда. Более того, нам угрожали санкциями. Затем на выборах в США победил Трамп, и оказалось, что он и его администрация полностью разделяют наши взгляды", - отметил Субари.

Подводя итоги, он подчеркнул, что даже если США не смогут уделить должного внимания проблемам Грузии, один тот факт, что усилия администрации Трампа не будут направлена на вовлечение Грузии в войну, является очень важным и позитивным.