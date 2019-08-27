Экс-министр финансов Армении будет подвергнут приводу в СНБ после обысков

В особняке и на территориях, принадлежащих бывшему министру финансов и начальнику Комитета государственных доходов Гагику Хачатряну проходят обыски.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщил глава СНБ Артур Ванецян.

По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного на основании признаков хищения имущества в особо крупных размерах и злоупотребления должностными полномочиями во время исполнения Хачатряном обязанностей министра и начальника КГД.

Как сообщил Ванецян, кроме жилья Хачатряна, следственные действия проводятся также у его родственника, бывшего сотрудника налоговой инспекции Карена Хачатряна.

Гагик Хачатрян в 2014-2016 гг. занимал пост министра финансов. При нем в состав ведомства входил и Комитет госдоходов.