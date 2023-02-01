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Экс-министр энергетики Украины подозревается в коррупции

Экс-министр энергетики Украины подозревается в коррупции Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает бывшего главу Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в подписании убыточных для государства соглашений по транзиту газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд
В регионе
1 февраля 2023 г. 16:50
Экс-министр энергетики Украины подозревается в коррупции

Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает бывшего главу Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в подписании убыточных для государства соглашений по транзиту газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд гривен.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Ранее Насалику инкриминировали умолчание в декларации финансового обязательства на сумму 1,2 млн долларов.

Летом прошлого года украинские СМИ сообщили о том, что на долю компаний Фирташа приходилось 70% рынка бытовых потребителей газа в стране. Среди них - крупные операторы "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Запорожгаз", "Днепрогаз" занимают распределением газа.

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