Экс-министр энергетики Украины подозревается в коррупции

Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает бывшего главу Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в подписании убыточных для государства соглашений по транзиту газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд

Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает бывшего главу Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика в подписании убыточных для государства соглашений по транзиту газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд гривен.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Ранее Насалику инкриминировали умолчание в декларации финансового обязательства на сумму 1,2 млн долларов.

Летом прошлого года украинские СМИ сообщили о том, что на долю компаний Фирташа приходилось 70% рынка бытовых потребителей газа в стране. Среди них - крупные операторы "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Запорожгаз", "Днепрогаз" занимают распределением газа.

