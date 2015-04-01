Российский экс-министр: Потери России от аннексии Крыма составят 150-200 млрд.долларов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Потери России от аннексии Крыма составят 150-200 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил экс-министр экономики Российской Федерации, выступая на круглом столе, посвященном 15-летию избрания Владимира Путина президентом России.

Экс-министр подчеркнул, что косвенные и прямые суммарные потери страны от аннексии Крыма в течение 3-4 лет составят 150-200 млрд. долларов: "Воссоединение" Крыма с Россией будет стоить стране примерно в год от 6 до 7 млрд. долларов".

К косвенным потерям от аннексии Крыма со стороны России Кудрин отнес санкции и изменение отношения к российской экономике.