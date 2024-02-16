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Экс-министр экономики Армении помещен под домашний арест на 2 месяца

Экс-министр экономики Армении помещен под домашний арест на 2 месяца Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить под домашний арест на два месяца бывшего министра экономики Армении Ваана Керобяна.
В регионе
16 февраля 2024 г. 13:46
Экс-министр экономики Армении помещен под домашний арест на 2 месяца

Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить под домашний арест на два месяца бывшего министра экономики Армении Ваана Керобяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, решение может быть обжаловано в течение 10 дней после получения судебного акта.

В частности, экс-министру запрещено выходить из дома, принимать кого-либо или общаться с кем-либо. При этом под запретом переписка, телефонные беседы, за исключением экстренных случаев, как вызов "скорой помощи".

Бывший министр 15 февраля был вызван на допрос в Следком, где ему предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями". История связана с резонансным делом в Минэкономики, касающимся тендера на развитие интенсивных садов. По этому делу проходят 8 человек: 5 должностных лиц Минэкономики, включая Керобяна, и 3 представителя компании Synergy. Под домашним арестом остается и заместитель министра экономики Ани Испирян.

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