Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту

Внедряемая в Армении система всеобщего декларирования в ее нынешнем виде бесполезна с точки зрения экономического развития страны и ожиданий граждан на повышение уровня жизни. Поэтому необходимо добиться ее отмены путем массового бойкота.

Внедряемая в Армении система всеобщего декларирования в ее нынешнем виде бесполезна с точки зрения экономического развития страны и ожиданий граждан на повышение уровня жизни. Поэтому необходимо добиться ее отмены путем массового бойкота.

Как сообщает Report , такое мнение выразил соучредитель партии "Страна для жизни", бывший министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 31 января объявил о переносе крайнего срока представления деклараций о доходах за 2024 год с 1 мая на 1 ноября 2025 года.

По мнению Аракеляна, власти Армении оправдывают введение системы международной практикой, однако их модель существенно отличается от подходов, принятых в большинстве стран. Он отметил, что в глазах правительства граждане воспринимаются как потенциальные нарушители, уклоняющиеся от уплаты налогов, при этом никакого улучшения уровня жизни населения не просматривается.

"Не заполняйте декларации, мы еще можем отменить этот закон через бойкот и сбор подписей. В случае нарушения крайнего срока уведомления будут рассылаться в течение двух месяцев. Заполнить декларацию можно в течение 30 дней с момента получения уведомления, а только после этого последует штраф в размере 5000 драмов. Общество должно осознавать, что эта система направлена против него", — заявил Аракелян.

Экс-министр также отметил, что власти Армении не обладают необходимыми экономическими знаниями. По его словам, объединение 2,3 млн граждан в одной системе при уровне бедности в 25% и доходах ниже 40 000 драмов в месяц является нелогичным шагом. Власти знают, кто на самом деле уклоняется от налогов, но вместо преследования реальных преступников предпочитают создавать проблемы для обычных граждан.

Аракелян напомнил, что ранее доступ к банковской тайне в Армении предоставлялся только по решению суда, а сегодня налоговые органы могут получать выписки со счетов граждан без судебного разрешения. Он предупредил, что это создает риск появления нелегальных баз данных с финансовой информацией граждан.

Он также указал на снижение налоговых поступлений в бюджет Армении на 220 млрд драмов ($550 млн) в прошлом году, что уже свидетельствует о налоговых проблемах государства. По его словам, заявление Пашиняна о том, что система декларирования доказывает существование государства, является несерьезным.

"Выходит, что страны без системы декларирования не являются государствами? Или Армения только с этого года обрела статус государства? Люди не обманутся такими аргументами", - добавил Аракелян.

Кроме того, он отметил, что одна из заявленных выгод - возврат до 100 000 драмов платы за обучение — на самом деле доступна лишь немногим гражданам. "Большинство жителей страны не платят подоходный налог, но при этом у них есть студенты в семьях. В результате бедные продолжают беднеть, а состоятельные граждане получают дополнительные налоговые льготы", - пояснил экс-министр.

По его мнению, власти могли бы ограничиться усовершенствованием существующего законодательства, расширив круг лиц, обязанных подавать декларации, например, включив в этот список дальних родственников чиновников. Вместо этого власти распространили систему на все население, что, по его словам, абсурдно. "Следуя этой логике, можно посадить в тюрьмы всех граждан страны и заявить, что преступников больше нет", - заключил Аракелян.