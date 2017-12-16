Экс-мэра Тбилиси назначают на одну из самых высокооплачиваемых в Грузии должностей

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии представил кандидатуру бывшего мэра Тбилиси Давида Нармания на должность члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как пояснил руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, просьба представить Нармания на должность члена НКРЭГ поступила к президенту от правительства Грузии. При этом, согласно регламенту, одобрение правительства должна получить каждая из кандидатур, представленных президентом.

Для того, чтобы Нармания был утвержден на новом посту, его кандидатуру должны поддержать члены парламента Грузии. Оппозиция уже заявила о том, что готова бойкотировать голосование по данному вопросу, несмотря на это сам Нармания уверен, что депутаты одобрят его кандидатуру.

По информации телеканала "Рустави 2" в случае утверждения кандидатуры Нармания, его официальный годовой доход составит 146 тысяч лари (почти 55,5 тысячи долларов).