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    ​ Экс-мэр Махачкалы осужден пожизненно за терроризм

    Остальные участники процесса получили от 9 до 22 лет колонии

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-мэра Махачкалы Саида Амирова к пожизненному заключению за терроризм, сообщает Report  cо ссылкой на ТАСС. 

    "Вина Амирова доказана. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний суд окончательно определил назначить Амирову наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья.

    Он уточнил, что отбывать наказание Амиров будет в колонии особого режима.

    Остальные участники процесса получили от 9 до 22 лет колонии.

    Вместе с Амировым на скамье подсудимых находятся его племянник Юсуп Джапаров, а также Магомед Ахмедов. Суд сложил уже ранее вынесенные приговоры Джапарову и Мутаеву и назначил им окончательное наказание 18 и 11 лет соответственно.

    По версии следствия, все обвиняемые причастны к организации теракта, посягательству на жизнь и.о. руководителя территориального следственного органа СУ СКР, а также к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.

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