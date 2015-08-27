​ Экс-мэр Махачкалы осужден пожизненно за терроризм

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-мэра Махачкалы Саида Амирова к пожизненному заключению за терроризм, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Вина Амирова доказана. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний суд окончательно определил назначить Амирову наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья.

Он уточнил, что отбывать наказание Амиров будет в колонии особого режима.

Остальные участники процесса получили от 9 до 22 лет колонии.

Вместе с Амировым на скамье подсудимых находятся его племянник Юсуп Джапаров, а также Магомед Ахмедов. Суд сложил уже ранее вынесенные приговоры Джапарову и Мутаеву и назначил им окончательное наказание 18 и 11 лет соответственно.

По версии следствия, все обвиняемые причастны к организации теракта, посягательству на жизнь и.о. руководителя территориального следственного органа СУ СКР, а также к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.