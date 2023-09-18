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Экс-мэр Еревана предложил выбрать его главой города без коалиционной сделки

Экс-мэр Еревана предложил выбрать его главой города без коалиционной сделки Экс-мэр Еревана Айк Марутян ответил оппозиционным силам, прошедшим в Совет старейшин Еревана, и предложил проголосовать за его кандидатуру без коалиционного формата.
В регионе
18 сентября 2023 г. 19:40
Экс-мэр Еревана предложил выбрать его главой города без коалиционной сделки

Экс-мэр Еревана Айк Марутян ответил оппозиционным силам, прошедшим в Совет старейшин Еревана, и предложил проголосовать за его кандидатуру без коалиционного формата.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил в своем видеообращении.

Возглавляемая им партия заняла втрое место на вчерашних выборах в Совет старейшин Еревана.

Политик проинформировал, что несколько часов назад состоялось первое заседание фракции и на нем было решено обратиться к остальным оппозиционным силам с предложением. Суть его такова: поскольку четыре фракции имеют политические и идейные разногласия, и возглавляемая Марутяном партия среди оппозиционных сил заняла первое место, то он предлагает выставить свою кандидатуру в мэры, а остальные оппозиционные фракции, без создания какой-либо коалиции, без теневых договоренностей и предусловий, проголосуют за него.

Марутян напомнил, что в Совете старейшин в общей сложности 65 мандатов, они по итогам выборов 17 сентября распределены следующим образом: у "Гражданского договора" - 24 мандата, у его партии 14 мандатов, блок "Мать Армения" получил 12 мандатов, партии "Республика" досталось 8 мандатов, "Голосу общества" - 7 мандатов. Из 65 мандатов у власти всего 24 мандата, у остальных оппозиционных сил суммарно 41 мандат.

По словам экс-мэра, если по каким-то причинам три оппозиционных силы не согласны с его предложением, то можно идти на новые столичные выборы. И тогда пусть народ решает их дальнейший ход. Марутян убежден, что в случае повторных выборов у оппозиции шансов будет больше.

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