О нас

Экс-"командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе приговорили к 5,5 годам

Экс-"командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе приговорили к 5,5 годам Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы "командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в совершении служебной халатности.
В регионе
7 февраля 2025 г. 17:52
Экс-командующего бывшего сепаратистского режима в Карабахе приговорили к 5,5 годам

Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы экс-"командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в служебной халатности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе уголовного суда Сюникской области Армении.

Согласно обвинительному вердикту, Арутюнян в 2020 году совершил служебную халатность, которая привела к смерти военных.

Адвокаты "генерала" ранее заявляли, что он не признает себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin "komandanı" 5,5 il müddətinə həbs edilib

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и мокрый снег
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и мокрый снег
6 февраля 2025 г. 15:12
Глава ГФСЗ: Пенсии в Азербайджане будут индексироваться автоматически
Глава ГФСЗ: Пенсии в Азербайджане будут индексироваться автоматически
5 февраля 2025 г. 19:26
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
6 февраля 2025 г. 21:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi