Экс-"командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе приговорили к 5,5 годам

Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы "командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в совершении служебной халатности.

Уголовный суд в Армении приговорил к 5,5 года лишения свободы экс-"командующего" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Джалала Арутюняна, признав его виновным в служебной халатности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе уголовного суда Сюникской области Армении.

Согласно обвинительному вердикту, Арутюнян в 2020 году совершил служебную халатность, которая привела к смерти военных.

Адвокаты "генерала" ранее заявляли, что он не признает себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.