О нас

Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого он поддержит

Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого он поддержит Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тыс. голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов.
В регионе
15 мая 2023 г. 12:00
Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого он поддержит

Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тыс. голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил источник в штабе кандидата.

"На данный момент идет процесс оценки относительно того кандидата, которого поддержит (Индже)", - сообщил источник.

Индже после отказа от участия в выборах так и не обратился к своим сторонникам с призывом голосовать за того или иного из трех оставшихся кандидатов. По данным последних опросов, за Индже готовы были проголосовать около 2-3% избирателей, однако в начале апреля в ряде опросов эта цифра была выше и достигала 8-9%, за Индже уже успели проголосовать в ходе зарубежного голосования.

Лидер партии Memleket Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. По предварительным данным, опубликованным телеканалом TRT, Индже получил более 0,4% голосов – за него проголосовали более 234 тыс. избирателей, в том числе за границей. ЦИК Турции ранее постановил, что несмотря на отказ Индже от участия в выборах, голоса в его пользу не будут аннулироваться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye's former presidential candidate hesitant about whom to support

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi