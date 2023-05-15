Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого он поддержит

Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тыс. голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов.

Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тыс. голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил источник в штабе кандидата.

"На данный момент идет процесс оценки относительно того кандидата, которого поддержит (Индже)", - сообщил источник.

Индже после отказа от участия в выборах так и не обратился к своим сторонникам с призывом голосовать за того или иного из трех оставшихся кандидатов. По данным последних опросов, за Индже готовы были проголосовать около 2-3% избирателей, однако в начале апреля в ряде опросов эта цифра была выше и достигала 8-9%, за Индже уже успели проголосовать в ходе зарубежного голосования.

Лидер партии Memleket Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. По предварительным данным, опубликованным телеканалом TRT, Индже получил более 0,4% голосов – за него проголосовали более 234 тыс. избирателей, в том числе за границей. ЦИК Турции ранее постановил, что несмотря на отказ Индже от участия в выборах, голоса в его пользу не будут аннулироваться.