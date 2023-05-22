Экс-кандидат в президенты Оган сегодня может объявить о поддержке Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган сегодня может заявить о том, что он поддерживает Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая и подписать документ из пяти пунктов, которые ранее он обс

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган сегодня может заявить о том, что он поддерживает Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая и подписать документ из пяти пунктов, которые ранее он обсудил в ходе встречи с действующим главой республики.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

"Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации", - говорится в статье.

По информации издания, Оган в понедельник "не просто выступит с заявлением, а объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом".

"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок", - уточнила газета.

Ранее Оган уже озвучил ряд условий, от которых будет зависеть его решение о поддержке того или иного кандидата во втором туре, среди них - не допускать в парламент депутатов от прокурдской оппозиционной "Партии демократии народов" (HDP) . По его мнению, эта партия является политическим крылом запрещенной в Турции и признанной террористической PKK. На нынешних президентских выборах HDP отказалась от выдвижения своего кандидата и поддержала Кылычдароглу.