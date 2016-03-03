​Экс-госминистр Грузии дал показания следствию

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вчера вечером в Республиканской больнице допросили бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, одного из лидера оппозиционной партии "Свободные демократы" Алекси Петриашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил журналистам адвокат Алекси Петриашвили Леван Самушия.

По информации адвоката, Алекси Петриашвили детально вспомнил то, что происходило на месте происшествия, и сообщил следствию максимальную информацию. По его словам, допрос возобновится сегодня утром.

"Алекси Петриашвили перенес операцию. Исходя из состояния его здоровья, в конце допроса у него поднялась температура и допрос был отложен. Могу сказать, что это жесточайшее преступление. У него ранение в области живота и несколько ударов молотком по голове. Разумеется, излишне говорить о том, что это попытка умышленного убийства. Дело обязательно будет переквалифицировано. Правда, это прерогатива следствия, но как юрист я могу сказать, что это попытка умышленного убийства. Что касается вопросов, Алекси Петриашвили детально вспомнил все и пытается максимально помочь следствию. Допрос не завершен, он продолжится завтра утром. Он не знает имена этих людей", - заявил вчера Леван Самушия.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля в Тбилиси. Алекси Петриашвили был ранен на Сабурталинском кладбище, куда он прибыл, чтобы посетить могилу его друга Левана Микеладзе. Он получил огнестрельные ранения в ноги, а также травму головы от удара тупым предметом.