Экс-главу МВД Казахстана осудили условно по делу о беспорядках 2022 года

Межрайонный суд по уголовным делам казахстанской столицы осудил на пять лет лишения свободы условно бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева за превышение полномочий в период январских беспорядков 2022 года, повлекшее тяжкие последствия.

Межрайонный суд по уголовным делам казахстанской столицы осудил на пять лет лишения свободы условно бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева за превышение полномочий в период январских беспорядков 2022 года, повлекшее тяжкие последствия.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

"Приговором суда Тургумбаев признан виновным в совершении преступления и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. Поскольку Тургумбаеву предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, постановлено считать назначенное наказание условным. Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые", - говорится в тексте.