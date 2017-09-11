Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 7,5 годам колонии и лишили генеральского звания

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Военный суд Акмолинского гарнизона признал виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Согласно приговору суда Дутбаев Н. Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст. 172 Уголовного кодекса республики, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК), и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н. Н. воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного суда республики.

При этом в информации отмечается, что приговор был оглашен 24 августа 2017 года, пока "не вступил в законную силу".

26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (Разглашение государственных секретов) и ст. 362 ч.3 (Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса республики, задержаны Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Н. Дутбаев возглавлял КНБ Казахстана с 2001 по 2006 годы. В 2008 году был советником главы государства. С 2008 года по 2009-й был вице-президентом нацкомпании "Казатомпром". В 2013 году вошел в состав совета директоров нацкомпании "Казахстан инжиниринг".