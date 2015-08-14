Экс-главком сухопутных войск России признан виновным в коррупции

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Московский гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки бывшего главкома сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

В. Чиркин приговорен к 5 годам лишения свободы и лишению воинского звания.

Обвинения касаются периода, когда Чиркин был заместителем командующего войсками Московского военного округа.

По версии следствия, в 2008 году Чиркин за взятку обещал помочь бывшему военнослужащему Московского военного округа получить и без того причитающуюся ему по закону квартиру в подмосковном Наро-Фоминске.

Напомним, Прокуратура затребовала для генерал-полковника 7,5 лет тюрьмы.

Сам экс-главком вину полностью отрицает.