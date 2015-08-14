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    Экс-главком сухопутных войск России признан виновным в коррупции

    В. Чиркин приговорен к 5 годам лишения свободы и лишению воинского звания

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Московский гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки бывшего главкома сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ. 

    В. Чиркин приговорен к 5 годам лишения свободы и лишению воинского звания. 

    Обвинения касаются периода, когда Чиркин был заместителем командующего войсками Московского военного округа.

    По версии следствия, в 2008 году Чиркин за взятку обещал помочь бывшему военнослужащему Московского военного округа получить и без того причитающуюся ему по закону квартиру в подмосковном Наро-Фоминске.

    Напомним, Прокуратура затребовала для генерал-полковника 7,5 лет тюрьмы.

    Сам экс-главком вину полностью отрицает.

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