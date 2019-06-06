Экс-главе штаба войск полиции Армении предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему замкомандующего, начальнику штаба войск полиции генералу Гегаму Петросяну в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявила пресс-секретарь Специальной Следственной Службы (ССС) Армении Марина Огаджанян.

В суд подано ходатайство об аресте Г. Петросяна.

Гегам Петросян был задержан в Ереване 4 июня по подозрению в убийстве Закара Ованнисяна. 31-летний Закар Ованнисян получил огнестрельное ранение во время столкновений в Ереване в марте 2008 года. Он был доставлен в больницу, но скончался после операции, не приходя в сознание. На момент совершения предполагаемого преступления Петросян занимал должность заместителя командующего войсками полиции РА, а также начальника штаба полиции.

В июле 2018 года были начаты допросы ключевых фигур по делу 1 марта 2008 года, в том числе бывшему президенту Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну, бывшему начальнику Генштаба ВС и экс-министру обороны Сейрану Оганяну, бывшему начальнику Генштаба ВС Юрию Хачатурову, бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну.

