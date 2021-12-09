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Экс-главе полиции Армении предъявлено обвинение по шести статьям УК

Экс-главе полиции Армении предъявлено обвинение по шести статьям УК Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлены обвинения по 6-ти статьям Уголовного кодекса, в том числе в легализации имущества на сумму более 2,11 млрд. драмов (порядка 4,3 млн долларов США) и совершении иных действий коррупционного
В регионе
9 декабря 2021 г. 17:31
Экс-главе полиции Армении предъявлено обвинение по шести статьям УК

Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлены обвинения по 6-ти статьям Уголовного кодекса, в том числе в легализации имущества на сумму более 2,11 млрд. драмов (порядка 4,3 млн долларов США) и совершении иных действий коррупционного характера.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости Армения".

В Антикоррупционном комитете сообщили, что Гаспарян, занимая в течение 2000-2018 гг. различные госдолжности, злоупотреблял своими служебными полномочиями, растратил крупные суммы денег, совершал служебный подлог и иные действия преступного характера.

Так, как утверждает следствие, Гаспарян устроил свою жену на работу в Дорожную полицию в 2010-2011 гг., однако она не являлась на службу, не выполняла свои обязанности, но получила зарплату на более 17 млн драмов. Затем, во время службы в Полиции в 2011-2018 гг., жена Гаспаряна не выполняла свои обязанности надлежащим образом, но безосновательно получила выплаты на 19 млн драмов. Гаспарян, зная об этом, преднамеренно не принял предусмотренных законом мер.

В аналогичных действиях уличена и дочь Гаспаряна - будучи зачисленной в штат Полиции в 2015-2018 гг., не выполняла свои трудовые обязанности, но получила в общей сложности порядка 9 млн. драмов.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Polisinin keçmiş rəisinə qarşı 6 ittiham irəli sürülüb

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