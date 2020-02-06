Экс-глава спецслужб Армении создает свою партию

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении (СНБ), генерал-майор Артур Ванецян заявил о намерении создать политическую партию, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я принял решение заняться активной политикой. Это предполагает создание и регистрацию политической силы, что я намерен в скором времени сделать. В ближайшем времени будет объявлено об основании новой политической партии", - сказал А.Ванецян в Ереване на встрече с главными редакторами ряда армянских печатных СМИ.

По его словам, в Армении есть множество недовольных политикой действующих властей, есть также люди, которые не желают возврата к прошлому.

"Заявляю, что альтернатива действующим властям - это не прежние власти. Возврата к прошлому не будет. Лично я буду бороться против возврата к прошлому", - отметил экс-глава армянской спецслужбы.

А.Ванецян заявил, что на посту директора СНБ он пришел к выводу, что события последних пяти-шести месяцев в Армении могут привести к неблагоприятным последствиям. По его словам, его предположения в настоящее время подтверждаются.

Он сообщил, что зарегистрировал фонд развития "Родина", целью которого будет развитие гражданского общества в Армении.