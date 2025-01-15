Экс-глава СНБ Армении: Соглашение с США может навлечь новое бедствие на нашу страну

Экс-глава Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян раскритиковал подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США, назвав этот шаг поспешным и не учитывающим возможные последствия.

Экс-глава Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян раскритиковал подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США, назвав этот шаг поспешным и не учитывающим возможные последствия.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом бывший силовик и лидер партии "Отечество" сообщил в соцсетях.

"Внешняя политика Никола Пашиняна (премьер Армении - ред.) находится на уровне логики авантюры, угрожая навлечь новое бедствие на нашу страну", - написал Ванецян.

По его мнению, "согласно законам жанра, в ближайшее время Пашинян объявит о выходе из ОДКБ.

Напомним, что подписанный Ереваном и Вашингтоном документ охватывает целый ряд сфер, где американцы намерены "оказать поддержку" Армении. Это экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие.

Глава МИД России Сергей Лавров комментируя подписание документа, заявил, что США могут потребовать от Армении ввести санкции против РФ.