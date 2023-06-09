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Экс-глава Службы принудительного исполнения в Армении предстанет перед судом

Экс-глава Службы принудительного исполнения в Армении предстанет перед судом Следствие по делу о хищении 113 тыс. долларов бывшим главой Службы принудительного исполнения в Армении (СПИСА) Миграном Погосяном завершено.
В регионе
9 июня 2023 г. 16:52
Экс-глава Службы принудительного исполнения в Армении предстанет перед судом

Следствие по делу о хищении 113 тыс. долларов бывшим главой Службы принудительного исполнения в Армении (СПИСА) Миграном Погосяном завершено.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета страны.

В декабре 2022 г. Генпрокуратура возбудила уголовное дело против охранника (Э.С) и водителя (Х.Б) экс-главы СПИСА. Согласно материалам дела, данные лица, пользуясь своими служебными полномочиями, содействовали реализации преступных схем и, в частности, были причастны к хищению имущества в особо крупных размерах.

Отмечается, что Э.С. и Х.Б. были оформлены в СПИСА на должности советников с соответствующими зарплатами, однако в период с 2008 по 2016 годы на самом деле исполняли обязанности водителя и охранника Погосяна. В результате, госбюджету был нанесен ущерб в размере 44 млн драмов (113 тыс. долларов). Следствие по этому делу завершено, материалы с обвинительным заключением направлены к осуществляющему надзор прокурору с ходатайством об отправке в суд.

Отметим, что Погосян проходит еще по нескольким делам, связанных с хищением.

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