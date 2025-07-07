Экс-глава правительства Аджарии получил огнестрельное ранение

Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым.

МВД начато расследование по статье 115 УК Грузии - доведение до самоубийства. По делу проводятся интенсивные следственные действия.