Экс-глава полиции Алматинской области сбежал в Турцию до оглашения приговора

Экс-глава департамента полиции Алматинской области Казахстана Серик Кудебаев сбежал через Кыргызстан в Турцию в конце марта, в связи с чем его объявили в международный розыск.

Экс-глава департамента полиции Алматинской области Казахстана Серик Кудебаев сбежал через Кыргызстан в Турцию в конце марта, в связи с чем его объявили в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"По имеющейся информации, 23 марта Кудебаев пересек государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской республикой и в тот же день вылетел из аэропорта Манас (Бишкек) в город Стамбул Турецкой республики", - сказал судья Жетысуского областного суда.

По его словам, с ходатайства прокурора суд вынес постановление объявить Кудебаева в международный розыск и изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

Кудебаев обвиняется в превышении должностных полномочий и пытках во время январских беспорядков. Будучи комендантом Алматинской области, он покинул здание полиции, в результате участники беспорядков вынесли оттуда оружие.

Он перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет лишения свободы. Заседание суда, в ходе которого должны были огласить приговор, откладывали пять раз по причине неявки генерала. Некоторые СМИ сообщали о бегстве экс-главы алматинской полиции из страны.

Судебные разбирательства по резонансному делу начались 5 января и продолжаются по сей день.

Подсудимый же заявлял о своем несогласии с предъявленным обвинением и настаивал на оправдании и прекращении уголовного преследования.