Экс-глава МО Армении в августе может выступить в заседании комиссии по 44-дневной войне

Если суд даст положительный ответ на ходатайство экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, то 1 августа состоится заседание следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

Если суд даст положительный ответ на ходатайство экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, то 1 августа состоится заседание следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на газету "Грапарак", об этом заявил глава комиссии, депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян.

"Кочарян добавил, что также представил ходатайство в суд и готов предоставить Тонояну эксклюзивную возможность высказать свое мнение. Тонояну будет предоставлено право выбора: выступить в комиссии в закрытом режиме или же в прямом эфире, как это было сделано в случае с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кочарян выразил надежду, что суд вынесет положительное решение", - отмечает издание.

Напомним, что находящийся в тюрьме Тоноян недавно сообщил, что 4 июля подал ходатайство в Антикоррупционный суд с просьбой допустить его на заседание комиссии. Он подчеркнул, что решил дать пояснения в ответ на заявления Никола Пашиняна и бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.