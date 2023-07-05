О нас

Экс-глава МО Армении решил участвовать в работе комиссии по 44-дневной войне

Экс-глава МО Армении решил участвовать в работе комиссии по 44-дневной войне Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян решил принять участие в заседании комиссии по 44-дневной войне 2020 года.
В регионе
5 июля 2023 г. 12:05
Экс-глава МО Армении решил участвовать в работе комиссии по 44-дневной войне

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян решил принять участие в заседании комиссии по 44-дневной войне 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении, распространенном им в среду.

Свое решение Тоноян объясняет недавними выступлениями премьера Никола Пашиняна в комиссии, а также заявлением экс-главы ГШ Оника Гаспаряна, которые касались многих обстоятельств и событий, связанных с войной.

Изначально Тоноян ставил условие для своего участия в заседании комиссии – оно должно быть открытым и в присутствии Пашиняна. Комиссия это условие отклонила, но учитывая общественное требование и вышеназванные факторы, Тоноян все же решил прийти в комиссию.

С этой целью находящийся в СИЗО экс-министр представил судье Антикоррупционного суда Ваге Долмазяну ходатайство о разрешении принять участие в заседании комиссии.

В ходатайстве Тоноян объясняет, что изложенные премьером на заседании факты и обстоятельства имеют отношение в том числе к периоду его работы на посту министра. Однако в условиях ареста невозможно обеспечивать технические возможности в уголовно-исправительном учреждении для проведения онлайн-заседания. Так как не все члены комиссии являются депутатами, их доступ в учреждение запрещен. Нет также возможности обеспечивать доступ для прессы. Именно поэтому Тоноян просит судью дать возможность краткосрочного отсутствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
30 июня 2023 г. 11:13
Во втором туре конкурса талантов Бакинская осень соревнуются 45 вокалистов
ФотоВо втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов
30 июня 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi