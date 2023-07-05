Экс-глава МО Армении решил участвовать в работе комиссии по 44-дневной войне

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян решил принять участие в заседании комиссии по 44-дневной войне 2020 года.

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян решил принять участие в заседании комиссии по 44-дневной войне 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в заявлении, распространенном им в среду.

Свое решение Тоноян объясняет недавними выступлениями премьера Никола Пашиняна в комиссии, а также заявлением экс-главы ГШ Оника Гаспаряна, которые касались многих обстоятельств и событий, связанных с войной.

Изначально Тоноян ставил условие для своего участия в заседании комиссии – оно должно быть открытым и в присутствии Пашиняна. Комиссия это условие отклонила, но учитывая общественное требование и вышеназванные факторы, Тоноян все же решил прийти в комиссию.

С этой целью находящийся в СИЗО экс-министр представил судье Антикоррупционного суда Ваге Долмазяну ходатайство о разрешении принять участие в заседании комиссии.

В ходатайстве Тоноян объясняет, что изложенные премьером на заседании факты и обстоятельства имеют отношение в том числе к периоду его работы на посту министра. Однако в условиях ареста невозможно обеспечивать технические возможности в уголовно-исправительном учреждении для проведения онлайн-заседания. Так как не все члены комиссии являются депутатами, их доступ в учреждение запрещен. Нет также возможности обеспечивать доступ для прессы. Именно поэтому Тоноян просит судью дать возможность краткосрочного отсутствия.