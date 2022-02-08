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Экс-глава Минздрава Армении: Уровень вакцинации в стране низкий

Экс-глава Минздрава Армении: Уровень вакцинации в стране низкий Армения должна сосредоточить свои усилия на увеличении числа вакцинированных, а не на контроле над ограничительными мерами.
В регионе
8 февраля 2022 г. 10:29
Экс-глава Минздрава Армении: Уровень вакцинации в стране низкий

Армения должна сосредоточить свои усилия на увеличении числа вакцинированных, а не на контроле над ограничительными мерами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил депутат от фракции власти "Гражданский договор" и бывший министр здравоохранния Арсен Торосян.

В стране по состоянию на 7 февраля сделано 1 млн 925 тыс. 556 прививок от коронавирусной инфекции. Полностью привиты 858 981 гражданин во всей стране.

Торосян считает, что в армянском обществе вакцинация не считается приоритетной задачей. Многие граждане считают ее чем-то второстепенным и всячески стараются ее избежать. Следовательно, необходимо сделать все, чтобы люди осознали всю важность получения вакцины против COVID.

Депутат подчеркнул, что уровень вакцинации граждан составляет всего 29%. Это низкий показатель, и в подобных условиях говорить об отмене ограничений не приходится. Торосян считает необходимым повышение уровня вакцинации по меньшей мере до 80-90%. Только в этом случае нам удастся вернуться к доковидным условиям жизни.

Отметим, что процесс вакцинации в Армении стартовал 31 марта прошлого года.

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Версия на английском языке Former health minister: Vaccination level low in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın sabiq səhiyyə naziri: “Ölkədə peyvəndləmə səviyyəsi aşağıdır”

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