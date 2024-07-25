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Экс-глава Минюста Грузии фигурирует в деле о покушении на Иванишвили

Экс-глава Минюста Грузии фигурирует в деле о покушении на Иванишвили Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, разыскиваемый за ряд преступлений, фигурирует в деле о подготовке террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти в Грузии, включая убийство почетного председателя и основателя прав
В регионе
25 июля 2024 г. 18:02
Экс-глава Минюста Грузии фигурирует в деле о покушении на Иванишвили

Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, разыскиваемый за ряд преступлений, фигурирует в деле о подготовке террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти в Грузии, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил депутат сакребуло (горсобрание) Поти от партии "Единое национальное движение" Лаша Рухая после опроса в Тбилисском городском суде.

Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что проводит расследование в том числе относительно подготовки убийства Иванишвили.

За последние дни СГБ опросила нескольких человек.

"Были вопросы, знаком ли я с кем-то. Были вопросы про бывших членов правительства, называли фамилии", – сказал Рухая.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın sabiq ədliyyə nazirinin adı İvanişviliyə qarşı sui-qəsd işində hallanır

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