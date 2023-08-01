Экс-глава Минобороны Армении рассказал о причинах поражения в ходе 44-дневной войны

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал причины того, почему ВС страны потерпели крах во время II Карабахской войны.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, он дает показания в заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.
Он отметил, что у ВС Армении не было истребителей, а также оборонительной техники.
Ранее суд разрешил находящемуся под арестом Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он прибыл в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения. Заседание будет проходить два дня – 1 и 2 августа.
Напомним, в заседании комиссии уже дважды принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. До этого в комиссию были приглашены экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба ВС - Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица.