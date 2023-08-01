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Экс-глава Минобороны Армении рассказал о причинах поражения в ходе 44-дневной войны

Экс-глава Минобороны Армении рассказал о причинах поражения в ходе 44-дневной войны Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал причины того, почему ВС страны потерпели крах во время II Карабахской войны.
В регионе
1 августа 2023 г. 12:32
Экс-глава Минобороны Армении рассказал о причинах поражения в ходе 44-дневной войны

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал причины того, почему ВС страны потерпели крах во время II Карабахской войны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, он дает показания в заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

Он отметил, что у ВС Армении не было истребителей, а также оборонительной техники.

Ранее суд разрешил находящемуся под арестом Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он прибыл в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения. Заседание будет проходить два дня – 1 и 2 августа.

Напомним, в заседании комиссии уже дважды принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. До этого в комиссию были приглашены экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба ВС - Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, другие высокопоставленные лица.

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Версия на английском языке Former defense minister of Armenia reveals reason for their defeat in 2nd Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri II Qarabağ müharibəsində məğlub olmalarının səbəbini açıqlayıb

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