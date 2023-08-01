Экс-глава Минобороны Армении: Не согласен с заявлением премьера об обеспечении армии

Бывший глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян не согласен с заявлением премьера Никола Пашиняна о том, что армянская армия получала все, что хотела.

Бывший глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян не согласен с заявлением премьера Никола Пашиняна о том, что армянская армия получала все, что хотела.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

"Как член правительства я не ставил перед премьер-министром нереалистичных вопросов. А те вопросы, которые я поднимал, получали конкретные ответы и решения. Я работал в атмосфере доверия, но это заявление я не приемлю. Я бы не так сформулировал", - сказал Тоноян.

Экс-министр воздержался от оценки действий главы армянского правительства в период 44-дневной войны, отметив, что это должна сделать комиссия по расследованию ее обстоятельств.

"В те дни я был его подчиненным и в кризисный период решал тактические задачи, был оторван от политических вопросов. Было бы некорректно мне. как бывшему министру обороны, давать оценки", - сказал он.

Тоноян заверил, что Минобороны и он будучи министром, выполняли свои функции, а со стороны премьера не было никаких препятствий.

Отметим, что 27 июня на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Пашинян заявил, что с 2018 года руководствовался политикой "все для армии", в том числе были повышены зарплаты военным, осуществлялись дополнительные закупки вооружений и военной техники. По его словам, он как представитель политической власти выразил готовность обеспечить вооруженные силы всем необходимым. И армия "получала все, что хотела".