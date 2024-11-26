О нас

Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ).
В регионе
26 ноября 2024 г. 16:42
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.

"Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках ее визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он в своем телеграмм-канале.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. В настоящее время она живет в Рязанской области и, по сообщению местных СМИ, строит дом в селе Гиблицы Касимовского района.

РГУ им С.А.Есенина - федеральное государственное высшее учебное заведение. Основан в декабре 1915 года как первый в России женский учительский институт. В настоящее время является одним из крупнейших образовательных учреждений в Рязанской области. В университете обучается 10 тыс. студентов всех форм обучения, из которых около 5 тыс. - на очном отделении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi