Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в рязанском университете

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ).

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.

"Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках ее визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал он в своем телеграмм-канале.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. В настоящее время она живет в Рязанской области и, по сообщению местных СМИ, строит дом в селе Гиблицы Касимовского района.

РГУ им С.А.Есенина - федеральное государственное высшее учебное заведение. Основан в декабре 1915 года как первый в России женский учительский институт. В настоящее время является одним из крупнейших образовательных учреждений в Рязанской области. В университете обучается 10 тыс. студентов всех форм обучения, из которых около 5 тыс. - на очном отделении.