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Экс-глава МИД Армении устроился на работу в комплексе отдыха

Экс-глава МИД Армении устроился на работу в комплексе отдыха Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян перешел к работе в частном секторе. Он устроился на работу директором по линии развития или менеджером в комплексе отдыха "Апага Резорт".
В регионе
28 сентября 2022 г. 14:04
Экс-глава МИД Армении устроился на работу в комплексе отдыха

Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян перешел к работе в частном секторе. Он устроился на работу директором по линии развития или менеджером в комплексе отдыха "Апага Резорт".

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Отель находится в районе Енокаван.

"Мы попытались связаться с бывшим министром, но он не ответил на наши звонки. Однако, его окружение подтвердило данную информацию", - отмечает издание.

Мнацаканян был освобожден от должности главы МИД Армении после войны, 20 ноября.

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