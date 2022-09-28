Экс-глава МИД Армении устроился на работу в комплексе отдыха

Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян перешел к работе в частном секторе. Он устроился на работу директором по линии развития или менеджером в комплексе отдыха "Апага Резорт".
Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".
Отель находится в районе Енокаван.
"Мы попытались связаться с бывшим министром, но он не ответил на наши звонки. Однако, его окружение подтвердило данную информацию", - отмечает издание.
Мнацаканян был освобожден от должности главы МИД Армении после войны, 20 ноября.