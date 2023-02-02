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Экс-глава Мецаморской АЭС Армении присвоил более 1 млн долларов

Экс-глава Мецаморской АЭС Армении присвоил более 1 млн долларов Бывший гендиректор Мецаморской АЭС Гагик Маркосян присвоил более 1 млн долларов.
В регионе
2 февраля 2023 г. 11:18
Экс-глава Мецаморской АЭС Армении присвоил более 1 млн долларов

Бывший гендиректор Мецаморской АЭС Гагик Маркосян присвоил более 1 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, занимавший пост гендиректора в 2002-2014 годы, Маркосян присвоил более 380 млн драмов. В частности, он без всякой надобности в 2011 году закупил у российской компании "НовЭнергоПром" неполный комплект арматуры (14 единиц) по необоснованно завышенной цене (33,54 млн рублей).

Закупленная продукция не эксплуатировалась, находилась на складе и с течением времени срок ее годности прошел.

В 2015 году АЭС была вынуждена закупить у "Русатом Сервис" полный комплект – 37 единиц за 592 тыс. долларов.

22 декабря по инициативе прокуратуры было начато производство в отношении Маркосяна. Дело направлено в Следственный департамент СНБ. 31 января Маркосяну предъявлено обвинение.

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Маркосяна. Еще в 2016 году Маркосяну и другим представителям бывшего руководства АЭС было предъявлено еще одно обвинение опять же в связи с хищением в особо крупных размерах.

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