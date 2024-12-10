Экс-глава МЧС Армении приговорен к тюремному заключению на 4,5 года

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение вынес Антикоррупционный уголовный суд.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Пилоян при содействии своего помощника получил крупную взятку от компании, сотрудничающей с МЧС. Во время обыска в кабинете его помощника были обнаружены оружие и боеприпасы.

Будучи главой МЧС, Пилоян был арестован 31 марта 2022 года. Это стало первым случаем ареста действующего министра в истории республики. В октябре 2022 года он был освобожден из СИЗО под залог в размере 36,5 тыс. долларов.